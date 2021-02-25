〈房產〉房市回春 北台灣新建案銷售率達58% 創7年新高

據市調機構統計，2020 年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共計 10 萬 1913 戶，扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，釋出到市場銷售的可售戶數為 7 萬 4044 戶，累計成交戶數為 4 萬 3213 戶，平均銷售率約為 58.36%，創下 2014 年以來新高。

住展研發長何世昌表示，去年房市受惠於低利、貨幣寬鬆環境所催生出的資金行情，新建案市場買氣熱絡，建案年銷售率已超越 50% 的多空分水嶺，代表房市已為標準的多頭格局。

據統計，與 2019 年相比，2020 年此台灣房市新建案成交戶數大增約 1 萬戶，年增幅約 31.8％。若換算為成交金額，則 2020 年成交額約 7283 億元，較 2019 年激增約 2414 億元，年增幅高達約 49.6%。

北台灣各縣市中，以新竹地區新建案表現最為強勁；新竹縣市去年可售戶數為 9338 戶售出戶數 6592 戶，剩餘戶數為 2746 戶，年銷售率高達約 70.6%。何世昌指出，新竹建案年銷售持續走升，不僅較 2019 年增加近 7 個百分點，更連續二年蟬聯北台灣銷售率之冠，主因是電子科技業景氣暢旺帶動購屋需求成長所致，房市成交價量雙漲。

台北市 2020 年建案平均銷售率也竄高到 68.6%，較 2019 年暴增約 18 個百分點。台北市雖然房價居高不下，先後遭到豪宅稅、囤房稅與房屋稅大漲等衝擊，近年又面臨戶籍人口大量流失，但房市韌性卻超乎想像，購屋需求依然穩健，頗有回歸房市領頭羊的味道。

去年北台灣建案銷售率表現較差的是基隆市，年銷率約 48% 敬陪末座。雖然基隆市況相對不好，但房價仍跟隨大環境景氣轉好而上揚。

何世昌認為，今年因預期經濟成長力道強勁，假如政府不再重手打房、且低利與貨幣寬鬆環境未有急劇性改變，整體環境將有利於房市發展，建案平均銷售率應可維持於 5 成以上，市場將持續處於多頭復甦的軌道之上。