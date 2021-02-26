永豐餘去年獲利登峰 每股擬配1.5元現金股利 創掛牌以來紀錄

永豐餘 (1907-TW) 去 (2020) 年歸屬母公司業主純益為 52.09 億元，每股稅後純益 3.14 元，創歷史新高；受惠獲利亮眼，永豐餘每股擬配發 1.5 元現金股利，創上市以來最高。

永豐餘目前持有被控股公司多達 100 家，旗下子公司工紙、永豐實、申豐等受惠於防疫概念，其中工紙的電商紙箱，永豐實的制菌潔品、申豐的醫療手套原料 NBR 乳膠製造，都是挹注永豐餘去年大豐收的功臣。

永豐餘今年營運重頭戲，首推旗下兩隻金雞母上市計劃，永豐實預計申請從興櫃轉上市，永豐餘台灣工紙則計劃公開發行並登錄興櫃。

在永豐餘獲利登峰之下，董事會通過，每股擬配發 1.5 元現金股利，以今天收盤價 27.25 元估算，現金殖利率約 5.5%。

不過，若細看永豐餘過往股利政策，自 2012 年起開始不配發股票股利，若加上股票股利來看，1988 年時曾配發每股 2.5 元股票股利，1989 和 1990 連續兩年，也配發每股 1.8 元股票股利，1987 年則每股配發 0.4 元現金股利、1.6 元股票股利；1985 年每股配發 1 元現金股利、2 元股票股利。