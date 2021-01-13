永豐餘子公司通過營業分割案 永豐餘工紙距上市路更近

永豐餘投控 (1907-TW) 及 100% 持股之子公司永豐餘工紙、永豐餘開發，今 (13) 日分別召開董事會，決議通過永豐餘工紙「營業分割減資案」及永豐餘開發「營業受讓增資案」；由於永豐餘已啟動小金雞上市計畫，其中永豐餘工紙是下一個上市標的，今天營業分割後，永豐餘工紙更接近上市路。

永豐餘轉型成投控有成，去 (2020) 年啟動小金雞上市計畫，旗下永豐實 (6790-TW) 去年登錄興櫃，永道射頻也已向上海交易所遞件申請上市，永豐餘工紙預計今年接續登錄興櫃。

永豐餘副總暨發言人殷國堂表示，永豐餘工紙將中區資產管理部門所轄的成功廠區資產管理業務，分割讓與永豐餘開發。永豐餘開發將發行新股予永豐餘投控，作為受讓營業的對價，分割基準日擬訂於 2021 年 1 月 18 日。

殷國堂表示，永豐餘工紙主營業務為工紙生產、紙器服務及 ESG 全循環經濟發展，目前在臺灣共設有新屋廠與成功廠 2 個工業用紙廠及 5 個紙器生產據點。成功廠因既有設備效能逐年降低，且受場域限制，無法完整實踐永豐餘全循環經濟理念，因此決議將成功廠區資產管理業務，分割讓與永豐餘開發。

雖然永豐餘工紙分割出成功廠，但考慮整體綜效，於新屋廠擴建新產能，並已於 2017 年完工投產，全面落實 ESG 全循環經濟理念。而成功廠在既有原紙生產設備逐步停產後，未來將轉爲加工處理功能，已非工紙主營業務。

殷國堂表示，本次永豐餘工紙預計分割讓與永豐餘開發的營業淨資產金額為新台幣 7.7 億元。永豐餘投控、永豐餘工紙及永豐餘開發的分割受讓價值評估，已委請會計師出具獨立專家合理性意見書。

殷國堂表示，永豐餘工紙預計辦理減資新台幣 7.7 億元，並依據永豐餘開發 2020 年底每股淨值計算，永豐餘開發預計發行普通股約 4079 萬 7989 股新股予永豐餘投控，作為受讓營業的對價。

殷國堂表示，本次營業分割及受讓案為永豐餘投控內部業務調整，不影響永豐餘投控股東權益。透過本次業務調整後，永豐餘投控子公司將落實專業分工，在兼顧企業社會責任之下，持續為股東創造合理收益。