力抗外資賣壓 官股單日斥資162億元穩盤 金額史上新高

台股遇美債殖利率彈升襲擊，重挫近 500 點，失守「萬六」關卡官股券商出手穩盤，單日買超金額 162 億元，主要鎖定台積電、鴻海、聯發科等大型權值股。

美債殖利率反彈，導致資金抽離股市，美股三大指數翻黑，台股今 (26) 日也無法倖免，盤中指數一度重挫逾 300 點，尾盤賣壓加劇，指數跌幅擴大逼近 500 點，光是外資就賣超近千億元。

向來與外資對作的官股券商，今天也大舉進場買超，單日買超金額 162 億元，買超金額之大創歷年之最；另外，去年 9 月 24 日受美國大選不確定干擾，為力抗外資賣壓，八大官股券商也曾在單日砸了 101 億元買超。

進一步看官股買超個股，主要以大型權值股為主，買超前 10 大分別為：台積電、鴻海、聯發科、聯電、友達、群創、台灣 50、群聯、國泰金、台達電，透過電子權值股力抗外資賣壓。

富蘭克林華美投信認為，近日台股走跌短線主要受美債殖利率上升影響，加上市場對通膨疑慮升溫，導致風險性資產波動加大，建議操作應逢低分批布局。

富蘭克林華美投信指出，儘管美國 3 月中將可望再提 1.9 兆億美元紓困方案，但公債殖利率大幅彈升，打亂市場多頭格局，加上美股拉回整理，台股表現也難逃波及，走勢偏震盪整理。

安聯投信則認為，近期盤勢陷入盤整，主要是由於疫情逐漸緩解，加上美債 10 年殖利率突破 1.5% 心理關卡，市場擔憂部分資金移轉效應，影響股市投資氛圍所致。

整體而言，先前漲多的電子股料將會短暫休息，資金暫時移往後疫情下的受惠股，但長期仍看好科技類股的表現。