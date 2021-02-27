恐疫情光環不再！百思買持續走跌 分析師：同比基礎難度高 短期內還會疲軟

電子產品零售商百思買 (BBY-US) 在公布第四季業績好壞摻半後股價不斷下跌，週五大跌 2% 以上。

該財報公布後，Raymond James 分析師 Bobby Griffin 調降百思買股票評級，自「強烈買進」降為「優於大盤」，目標價自 150 美元降至 120 美元。

「我們仍然堅信，百思買一流的履行能力，重要項目高度組合，以及定位良好的同業服務可以帶來長期市場份額增長。」他指出，評級調降是因為百思買的估值已經升上來，該公司在與去年同期相比時更艱難。

百思買週五大跌 2.52% 至 100.35 美元，但該股過去 12 個月上漲 34%，今年迄今也有 1.4% 漲幅。

由於疫情期間消費者添購電子產品打造居家辦公、學習和娛樂環境，百思買因而受益良多，但投資者一直質疑這樣的動能到了今年還能保有多少。

隨著大量疫苗接種工作讓經濟得以重啟，許多消費者也返回學校和辦公室，零售商也不得不與其他休閒選擇競爭消費者的非必須性支出，例如旅遊、外出用餐等。就連百思買自家也預警，隨著疫情消退，全年同店銷售可能會持平或下降。

Raymond James 分析師 Griffin 指出，百思買面臨的同店銷售比較是零售業中最艱難的，意味著投資者可能會更有耐心尋找其成長催化劑。「我們相信百思買成 2023 財年的光景逐漸形成，關店、提高履行效率，以及在高利潤服務事業中擴大營收潛能，這些將開始成為市場焦點。」

最終他認為，在疫情結束後，消費電子的創新以及遠程醫療等新興領域的重要性也將繼續加速，從而提振該股票長期看漲的趨勢。

但就目前來說，百思買股價可能還會掙扎一陣子。