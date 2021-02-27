後頭仍有傻瓜？迷因股GameStop 週五挫逾6% 但本週仍飆漲151%

電玩零售商 GameStop (GME-US) 週五 (26 日) 在稍早漲勢減弱後，最終收挫 6% 以上，但本週股價仍再一輪飆升了 151%，令分析師丈二金剛摸不著頭緒。

GameStop 週五盤中高點達 142.90 美元，最終收在 101.74 美元。相較本週 GameStop 的漲勢，大盤卻是遭拋售，基準 S&P 500 指數本週下跌 2.5%。

Gamestop 股價日線圖 (圖: Google)

分析師一直無法找出明確的解釋，也有一些人認為這波漲勢維持不久。

紐約財富聯盟（The Wealth Alliance）總裁兼董事總經理 Eric Diton 更直指這就是「傻瓜理論」，「或許一些投機者可以短線進出賺到一些錢，但最終就是落入更大的傻瓜理論。」亦即投資者追高買股票，是因為預期後頭有「更大的傻瓜」會出更高的價格買下這些股票。

分析師這回大多排除軋空因素，因為根據 S3 Partners，週四 GameStop 的做空比率在 28.4%，與 1 月初高峰 142% 已下降許多。

1 月時 GameStop 的漲勢就因為軋空行情而大漲。當時 Robinhood 這類交易平台上的散戶在 Reddit 等論壇集結起來對抗賣空該股的對沖基金，迫使對沖基金平倉空頭部位，股價因空頭回補與散戶大買下而飆升。

GameStop 的期權市場活動表明，投資者不斷押注更高的價格、更高的波動性，或兩者都有。Refinitiv 數據顯示，散戶不斷購買深度價外買權，其中許多期權在週五屆期，對於押注 GameStop 股價進一步上漲的人來說，這是可觀的收益。

數據顯示，看漲期權交易特別激烈。 GameStop 本週四股價高達 184.54 美元，但遠低於 1 月份創下的 483 美元盤中高點。

投資研究公司 New Constructs 執行長 David Trainer 表示，這些人正尋求利用一切可能的優勢來最大化其影響力，而時機很重要，期權屆期有助於他們盡可能推高股價並最大化獲利的策略。

總部位於馬薩諸塞州的網絡安全公司 PiiQ Media 的分析顯示，主要社交平台一直在宣傳 GameStop 和其他迷因股 (meme stocks)，但不清楚這些社交平台的鼓吹對股價的影響程度。

美國證交委員會 (SEC) 週五以「交易有問題和社交媒體活動」為由，暫停了 15 家公司的交易，但 GameStop 不在其中。在此之前已有 6 家股票因社交媒體活動可疑而遭停牌。

Robinhood 平台表示，今年稍早賣空嚴重的股票狂漲，平台實施暫時性限制交易的措施，針對此點公司已經收到監管機關的質詢。