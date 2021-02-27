旅遊業最棒資產！Airbnb財報亮眼 華爾街調升目標價 激勵股價漲逾13%

Airbnb (ABAB-US) 週五大漲，係因一些分析師報告指出，該公司定位良好，可以搭上旅遊業預期復甦的浪潮。

Airbnb (ABAB-US) 週五上漲 13.34% 至 206.35 美元。

在 Airbnb 週四發佈去年 12 月 IPO 以來首次財報後，券商 Jefferies、Canaccord Genuity 和瑞穗證券均調升其目標價。

該公司公布淨損 38.9 億美元，主要歸因於與 IPO 相關費用，但第四季營收 8.59 億美元，超出了分析師預期的 7.48 億美元。

Jefferies 寫道，「我們持續相信 Airbnb 是旅遊業中最棒資產，他們削減成本使其為旅遊業復甦做良好定位。」他們將目標價自 170 美元調升至 210 美元。

瑞穗報告預期，今年下半年 Airbnb 訂房趨勢將返回該公司 2019 年的水準。瑞穗將其目標價自 150 美元調升至 176 美元。

「邁向今年第一季，我們預期訂房趨勢會在下半年顯著改善。」

與此同時，Canaccord Genuity 將 Airbnb 目標價從 175 美元提高到 220 美元。Canaccord Genuity 特別強調了 Airbnb 高層宣布的一項旨在招募更多房東、房源的行銷活動。

「積累多時的旅遊慾望和遠距工作趨勢已經導致北美房源供應下降，公司高層透過優先擴大供應量，為今年旅遊業實質反彈，其中包括針對房東和簡化住宿家庭的行銷計畫。」Canaccord Genuity 報告寫道。