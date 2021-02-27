〈劉揚偉開講〉呼籲政府抓住電動車契機 否則繼續幫別人打工

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉認為，除了業界卡位電動車市場外，政府也必須參與抓住難得的契機，同時藉由台灣半導體的競爭力及資源創造更大的價值，否則在電動車蓬勃發展時，台灣沒有主導能力，還是繼續幫人打工、做零件。

劉揚偉表示，過去的歲月當中，從來沒有見過一個產業「被判死刑」，但現在燃油車卻大概都有死限了，比方挪威最晚到 2025 年可開燃油車，歐洲大概最慢到 2035 年，等於宣判燃油車會走到死刑，新能源車將扮演重要角色。

他分析，現在全球電動車龍頭一年約出 50 萬輛，而到 2025 年時，全球電動車市場規模約 6 兆美元，大約 3000 萬輛，那時電動車龍頭銷售規模上看 300-600 萬輛，第二名總量的 10% 約 300 萬輛，也是現在龍頭的 6 倍規模，如果屆時台灣還沒有在產業裡面，就沒有機會。

劉揚偉進一步指出，電動車跟手機不一樣，需要基礎設施，如充電樁第一要拉電源，那變電站夠不夠大；第二是土地，充電必須要停車，那充電樁要放在哪，就需要一塊土地，所以政府跟電動車產業是沒有辦法脫離關係的，一定要參與其中。

此外，劉揚偉認為，台灣最大的競爭力在半導體，包括國外的政府、官員們都來幫產業來要晶片，這也代表說半導體對整個國家的重要性，那現在既然擁有珍貴資源，更要善用創造更大的價值。