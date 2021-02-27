〈劉揚偉開講〉鴻海垂直整合強 中國對手2-3年要追上「可能性非常低」

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，集團在資通訊 (ICT) 產業的垂直整合的能力大概是業界的第一名，中國競爭對手目前也在後面追趕，但要在 2-3 年取代鴻海的可能性非常低。

劉揚偉接受財經節目專訪時指出，鴻海過去對外講得比較少，所以外界對鴻海瞭解的不夠，一直以為鴻海好像只是做組裝，但其實不是，因為只做組裝的話，毛利率大概都只有 2-3%，但鴻海的毛利率有 5-6%，甚至 7%。

劉揚偉進一步解釋，鴻海垂直整合非常的強，以手機部分為例，大概有 60-70% 的零件集團可以自製，而且技術方面也非常多樣，尤其是機構或是表面處理的技術等。

他強調，目前集團在 ICT 的垂直整合的能力，大概是業界的第一名，包括中國等競爭對手都在後面追趕，但要去布很廣的垂直整合能力，並不是那麼容易，絕對不是市場上所說，中國競爭對手 2-3 年就可以取代鴻海。

最後，劉揚偉也對鴻海投資人喊話，鴻海商業營運是非常非常穩固，對於整個財務的運作也是非常保守的，雖然這個產業大概只容許 5-6% 的利潤，但是個非常穩固的商業營運。

此外，劉揚偉更看好，汽車產業的巨大潛力，加上最近在電動車上也持續有進展，未來創造的產值會更大、非常可期，有信心達成 2025 年毛利率 10% 的目標。