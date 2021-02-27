〈劉揚偉開講〉MIH平台掌握車廠出海口 「手上至少十幾張牌可打」

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，MIH 平台聚焦 B2B 市場，目標客戶是車廠，同時藉此掌握出海口、若以現在合作夥伴來看，手上至少大概有十幾張牌可以打。

劉揚偉表示，台灣國內市場規模不大，造車做 B2C 不太合適，也沒辦法走出海外市場，而平台的對象不是消費者，目標客戶是車廠，就從 B2C 轉變成 B2B、B2G，加上整個汽車產業核心由過去引擎變三電系統，不僅是鴻海的專長，也是台灣產業的專長。

不過，平台不能只制定規範，劉揚偉強調，平台一定要掌握出海口、出海口就真金白銀，因此也跟 Fisker、拜騰、飛雅特集團等業者合作，想要打入這些客戶供應鏈，就必須是 MIH 的成員，如此生意才能做大。

電動車平台跟製造在地化也有密切關係，劉揚偉認為，未來組裝可能貼近各國市場，鴻海則在台灣生產零件，送到當地組裝，鴻海就變成平台中一個最重要的連結角色。

劉揚偉也首次公開，以 MIH 平台架構設計的乘用車 C segment，以及電動巴士 E BUS 車款圖，預計 6 月時候會大致成形，10 月可以搭乘，未來則可延伸至無人駕駛巴士、甚至是車隊，相關應用很有想像空間。