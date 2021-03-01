南韓2月份出口年增9.5% 連續四個月成長

根據南韓產業通商資源部在週一 (1 日) 公布的數據顯示，受惠於汽車和半導體晶片等主要出口產品的強勁需求，南韓 2 月份出口較去年同期增長 9.5%，連續第四個月成長。

數據顯示，南韓 2 月份出口總額為 448.1 億美元，年增 9.5%，略低於分析師預期的 10.9%。該國出口在 11 月恢復了 3.9% 的增長後，持續保持成長，在過去的 12 月和 1 月皆出現兩位數成長，分別為 12.4% 和 11.4%。

2 月份的工作天數較去年同期少 3 天，該國日均出口額為 23 億美元，年增 26.4%，2 月份單月日均出口額的漲幅，創下了 2017 年 10 月以來的新高。

從產品類別來看，2 月份南韓 15 大主要出口商品中，共有 11 項出現成長，推動該國整體出口成長。半導體出口成長 13.2%，至 83.7 億美元，連續 8 個月增長。汽車出口成長了 47%，健康生技成長了 62.5%，顯示器成長了 19.1%，石化產品增長了 22.4%。

晶片的銷售，占南韓去年出口總額大約 20%。近期全球晶片供應持續吃緊，是推升晶片價格飆升的主因之一，並有助於南韓出口收入成長。

從出口國來看，南韓 2 月份對中國的出口增長了 26.5%，對美國增長了 7.9%，對歐盟增長了 48.2%。

2 月份進口額也成長 13.9%，至 421.1 億美元，該國貿易順差為 27.1 億美元，連續 10 個月維持順差。