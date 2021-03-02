中芯國際又傳獲美供應許可 涵蓋成熟工藝

中國媒體《集微網》報導，供應鏈消息透露，中芯國際 (SMIC) 已獲得部分美國設備廠商的供應許可，主要涵蓋成熟工藝用半導體設備等。

中國芯謀研究分析師顧文軍透露，據可靠消息指出，中芯與美國的溝通取得重大突破，14 奈米、28 奈米及以上的成熟製程設備供應獲得許可，並且有重大突破。

截稿前，中芯國際至今未有正式公告。

然而，這並非首次傳出類似的消息，摩根士丹利研報曾指出，美國設備供應商近期恢復對中芯國際的零組件供應和現場服務，在正式獲得美國設備廠商的供應許可後，中芯國際的運營前景將進一步明朗。

今年一月外媒引述消息人士指出，中芯成熟製程已獲美國許可證，並分批次發放，一次發放約 4 至 5 萬片產能所用的設備。

中芯國際去年 12 月遭美國列入貿易黑名單，中芯國際發布公告指出，預料這將對其 10 奈米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響。

2020 年第四季電話財報會議上，中芯國際聯合 CEO 趙海軍稱，被列入實體清單後，公司和供應商們都在第一時間積極地申請准證，外部的不可抗拒力雖無法把控，但公司一定會在危機中遇新機，在變局中開新局，繼續全力自救，始終以服務全球客戶為目標。