北捷士林站TOD通過都審 估2023年7月完工

北市推動 TOD (大眾運輸導向型發展) 政策，北捷今 (1) 日指出，首座士林站 TOD 轉乘設施空間活化及多元服務建置案，經都市設計審議通過，即將開工，預計 2023 年 7 月完工，同年底將展開營運，可望成為士林區新地標。

士林在台北市 12 個行政區中占地面積最大，信義線士林站未來將與環狀線銜接，開發案的規劃將更突顯士林站的重要性，建物預計規劃地上 20 層 6600 多坪、地下 4 層 3500 多坪，可與士林站連接通道，不須繞道可直接進出外。

此外，士林站 TOD 地下設置停車場，地上建物有購物商場、多功能辦公會議廳、飯店休閒等設施，是棟多功能的全方位服務大樓，串聯起商業、購物、文教、娛樂等機能。

北捷表示，士林站 TOD 完工後，未來民眾可步行在安全舒適的空間，共構捷運車站直接整合轉乘機制，讓搭車更順利。憑藉多元功能的立體大樓，民眾可藉由捷運站逛購物商場，在美食街大啖美食，另可結合商業辦公、文教旅遊，讓商業價值極大化；商場更是引進不同領域業種，盼帶入人潮。

北捷於去年辦理招標士林站 TOD ，經過嚴格且公開透明的評選過程，最後由總行營造團隊得標，預計工程完工時間為 2023 年 7 月，且在同年年底開始營運。

