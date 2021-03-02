〈貴金屬盤後〉美股上漲 市場偏好風險 黃金連5日收低

週一 (1 日) 交易，儘管美公債殖利率漲勢稍歇，黃金期貨價格仍吐回早盤漲幅，連續第五個交易日收低。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，「今日債市拋售暫歇也沒有改變這說法。」債券價格與殖利率成反比。

他指出，市場共識認為，新冠疫情後的復甦已經開始，甚至在下一輪刺激措施發放的支票到來之前就開始了。「黃金持續將這點定價，扭轉了去年的大漲勢，因為金融市場的競逐較現實早一步。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 5.80 美元或近 0.3%，收每盎司 1723 美元，觸及去年 6 月以來最低收盤價。盤中高點達 1757.40 美元。

上週黃金下跌約 2.7%，2 月份跌幅達 6.6%，為 2016 年 11 月以來最大單月跌幅。

10 年期公債殖利率上週五居於 1.55%，但週一下降至約莫 1.44%。

Fed 表示，殖利率上升反映出經濟復甦的樂觀預期，而這是疫苗接踵計畫和潛在新一輪財政刺激措施帶來的。

與此同時，ICE 美元指數上升 0.2%。

美元上漲和公債殖利率生會減損黃金對投資者的吸引力，因為黃金由美元計價且不孳息。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，美股週一走強可能助長了黃金跌勢。嬌生 (JNJ-US) 一次性注射的新冠疫苗獲得核准，這似乎支撐華爾街偏好風險的交易。



他提到，黃金走跌與美股走高相關聯，以及 10 年期公債殖利率也從當日低點回升。

同時，眾議院通過了拜登政府的 1.9 兆美元新冠紓困計畫。

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