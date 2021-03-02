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〈貴金屬盤後〉美股上漲 市場偏好風險 黃金連5日收低

鉅亨網編譯許家華
〈貴金屬盤後〉美股上漲 市場偏好風險 黃金連5日收低 (圖片:AFP)
〈貴金屬盤後〉美股上漲 市場偏好風險 黃金連5日收低 (圖片:AFP)
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週一 (1 日) 交易，儘管美公債殖利率漲勢稍歇，黃金期貨價格仍吐回早盤漲幅，連續第五個交易日收低。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，「今日債市拋售暫歇也沒有改變這說法。」債券價格與殖利率成反比。

他指出，市場共識認為，新冠疫情後的復甦已經開始，甚至在下一輪刺激措施發放的支票到來之前就開始了。「黃金持續將這點定價，扭轉了去年的大漲勢，因為金融市場的競逐較現實早一步。」

  • 4 月交割的黃金期貨價格下跌 5.80 美元或近 0.3%，收每盎司 1723 美元，觸及去年 6 月以來最低收盤價。盤中高點達 1757.40 美元

上週黃金下跌約 2.7%，2 月份跌幅達 6.6%，為 2016 年 11 月以來最大單月跌幅。

10 年期公債殖利率上週五居於 1.55%，但週一下降至約莫 1.44%。

Fed 表示，殖利率上升反映出經濟復甦的樂觀預期，而這是疫苗接踵計畫和潛在新一輪財政刺激措施帶來的。

與此同時，ICE 美元指數上升 0.2%。

美元上漲和公債殖利率生會減損黃金對投資者的吸引力，因為黃金由美元計價且不孳息。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，美股週一走強可能助長了黃金跌勢。嬌生 (JNJ-US) 一次性注射的新冠疫苗獲得核准，這似乎支撐華爾街偏好風險的交易。
 
他提到，黃金走跌與美股走高相關聯，以及 10 年期公債殖利率也從當日低點回升。

同時，眾議院通過了拜登政府的 1.9 兆美元新冠紓困計畫。

其他金屬商品交易
  • 5 月白銀期貨價格上升 24 美分或 0.9%，收每盎司 26.678 美元，上週下跌 3%，2 月下跌 1.8%。
  • 4 月交割的白金期貨價格上升 2.5%，收每盎司 1191.320  美元，2 月上升 9.8%。
  • 6 月交割的鈀金期貨價格上漲 1.5%，收每磅 2349 美元，2 月上升 4.8%。
  • 5 月交割的銅期貨價格上升 0.5%，收每磅 4.113 美元

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