〈蘇揆立院報告〉三大施政主軸 助攻今年經濟成長挑戰4字頭

行政院長蘇貞昌今 (2) 日赴立法院施政報告並備質詢，根據書面資料，蘇揆指出，今年台灣經濟成長率將出現 7 年來首見的 4 字頭，政府會掌握後疫情時代全球供應鏈重組契機，將以「顧好安全、打拚經濟、創造機會」三大施政主軸，讓台灣經濟再創高峰。

蘇貞昌表示，過去一年，對全世界而言，都是極其艱辛的一年，新冠肺炎至今造成超過 1.1 億人染疫、250 萬人死亡，台灣距疫情爆發地最近，卻在這波疫情狂流中成為最璀璨的明珠。

蘇貞昌指出，全球主要國家經濟幾乎呈負成長，去年台灣逆勢成長 3.11%，穩居亞洲四小龍第一名，台灣的製造業從微型半導體，到大型電腦伺服器的出口，在疫情期間，恰好滿足全球產業及民間需求，更對世界做出重大貢獻。

蘇貞昌強調，行政團隊未來將以「顧好安全、打拚經濟、創造機會」三大施政主軸，守護台灣，讓人民安居樂業，拚經濟蓬勃發展，讓下一代蓄積社會穿透力。

根據主計總處預估，今年台灣經濟成長率可望達到 4.64%，這將是 7 年來首見的 4 字頭，也是首度 GDP 規模突破新台幣 20 兆元。蘇揆表示，政府會掌握後疫情時代全球供應鏈重組契機，持續引導資金投入建設、帶動民間消費、促進出口暢旺，讓台灣經濟再創高峰。

至於醫療量能方面，蘇貞昌說明，口罩國家隊已在去年建立每天 2400 萬片的產能，目前無論是庫存或市場供應，均相當充足；政府正以多元外購與國內研發雙軌併行，進行疫苗採購，目前已確定可獲得 2000 萬劑，並持續洽購中；而防護衣與呼吸器等也都供應無虞。