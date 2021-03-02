美、中需求強勁復甦 光隆精密-KY今年營運重回2019年水準

商用車零組件大廠光隆精密 - KY(4581-TW) 董事長呂皇甫今 (2) 日指出，隨著全球疫情明朗化、各國逐步解封，北美和中國市場已明顯感到強勁復甦，預料 EGR 和 EMB 產件，將成為帶動整體營運成長的重要動能，今年營收、獲利表現有望回到 2019 年水準，法人估每股純益將逾 3 元以上。

光隆精密去年合併營收為 8.62 億元，年減 16.74%，不過，去年下半年以來營收衰退幅度收斂，第四季已近持平，法人認為，光隆精密前三季每股純益 1.88 元，全年可達 2 元以上。

展望 2021 年，呂皇甫指出，去年 8 月起最大客戶 CUMMINS 出貨逐漸回溫，1 月出貨量更超越去年同期尚未受疫情影響的 30%，北美和中國市場明顯復甦。

對於中國市場，呂皇甫說明，由於被稱為史上最嚴格排放標準的中國國六逐步在各省強制實施，滿足國六標準的柴油和天然氣引擎重卡市場快速成長，旗下生產的排放相關廢氣再循環系統 (簡稱 EGR) 閥座和冷卻殼體等產品受益，目前 EGR 零組件滲透率不斷提高。

另一方面，配合商用車電動化的全新 EMB (電子機械式煞車系統) 已完成首批量產交貨，初期將向中國大陸巴士廠商供貨，用於替代電動巴士上傳統的壓縮空氣驅動煞車系統。

呂皇甫預期，EGR 和 EMB 產件出貨動能熱絡，將使整體營運持續回溫。