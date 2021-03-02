〈大同電動車〉唐榮車輛首批採購10組電巴系統 3個月內交貨

大同 (2371-TW) 今 (2) 日與國內電動商用車廠唐榮車輛科技舉行 100 組馬達系統國際銷售締約儀式，唐榮車輛科技將向大同採購 IE5 超高效率大型電動巴士動力系統，包括馬達與驅動器，首批 10 組預計 3 個月內完成測試。

大同借重執行副總戴豐樹在豐田及汽車產業經歷，統籌旗下電動車布局與發展，在董事長盧明光支持下，大同完成生態鏈統整，與唐榮車輛及電動巴士營運商四方合作，三方合作的電動巴士完成測試後，預計今年第 2 季在東海大學第一校區與第二校區間進行 3 個月的接駁示範。

大同深耕馬達事業 70 年，看準電動車產業崛起的龐大商機，3 年前結合馬達技術研發台灣第一套國產大型電動巴士動力系統，該系統於今年 1 月底問世。

董事長盧明光指出，唐榮車輛科技為台灣最大的鐵路客車與貨車製造廠，四方也有台灣及台中市電動巴士規模與市估率第一的實績，此組合堪稱台灣國產電動巴士三強三贏，未來朋程科技也將全力支持大同在電動車產業的發展，提高競爭力。

盧明光說，去年 12 月 23 日接手董事長後，就強調會優化既有事業，其中發展已久的馬達事業目前先佈局電動巴士領域，但未來是著眼龐大的商用車、轎車市場。

盧明光表示，政府提倡未來 10 年要把 1.6 萬輛巴士改成電動巴士，目前大同積極配合政府政策，盼讓電動車能落實國產化，同時結合國內半導體產業，開發屬於台灣的電動巴士。

戴豐樹表示，一個月前發表國產化馬達，當時就與唐榮洽談中，現在也能公布好消息，唐榮願意釋出訂單給大同。大同是台灣首家開發 200kW 以上動力系統的業者，唐榮則在台灣生產很多巴士，甚至台北文湖線捷運車輛也是由唐榮生產。

戴豐樹說，適逢政府提倡電動巴士國產化，透過與唐榮合作，除唐榮可降低成本外，也能強化電動巴士供應鏈，並創造出「北有大同、南有唐榮」。