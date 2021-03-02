台股虎頭蛇尾全吐回逾300漲點 跌6點收15946點短均得而復失

美債殖利率下滑緩解投資人疑慮，激勵美股大漲，台股連假後恢復交易跟隨亞股強彈，今 (2) 日早盤強漲逾 300 點，站上萬六，電、金、傳權值股走強，IC 設計、航運股成為盤面焦點，可惜多頭後繼無力，指數遭摜壓、漲幅回吐，終場下跌 6.92 點，以 15946.88 點作收，5 日線、10 日線得而復失，成交值 3333.89 億元。

台積電上周五遭外資大舉調節，賣超逾 6 萬張，台股周一適逢 228 連假休市一天，美國科技股伺機反彈，台積電 ADR 上漲 2.5%，帶動台股現貨今天同步走高，台積電早盤一度漲逾 2%，最高來到 622 元，終場漲勢收斂，收 609 元。

隨著盤中調節賣壓出籠，電子權值股漲勢普遍收斂，台達電、日月光投控、大立光上漲 1-2%，聯發科漲幅縮至 1% 以上，鴻海則收平盤；塑化股獲多頭支撐，南亞上漲 1.5%，台塑、台化也在盤面上表現，台塑化獨憔悴下跌 3%；金融股互有漲跌，中信金、兆豐金漲逾 1%，玉山金、元大金則收黑。

不過，晶圓代工廠聯電開高走低，早盤衝上 55.6 元後，卻在尾盤湧現大量賣壓，股價上沖下洗收 52.7 元，跌幅達 2.7%。中鋼、國巨、和碩、正新、矽力 - KY 等同樣表現弱勢。

IC 設計股買氣強強滾，矽創股價直奔漲停，來到 212.5 元，創歷史新高，受惠驅動晶片漲價效應，矽創去年第 4 季獲利亮眼，擺脫前三季衰退的窘境，全年大賺超過一股本創新高，每股稅後純益達 11.53 元。此外，鈺創、凱鈺、類比科皆亮燈漲停，聯詠、瑞昱、敦泰等也都表現強勢。

全球樂觀看待解封行情，帶動航運股走勢，華航受惠運價調漲題材，今日價量俱揚，一度漲逾半根停板，衝上 15.1 元，寫下 5 年來新高，但部分逢高獲利了結賣壓出籠後，股價拉回並翻黑跌 1.4%。此外，貨櫃三雄今日也開高走低，盤中均由紅翻黑，陽明、長榮雙雙跌逾半根停板。

大同電動車布局報捷，拚與豐田汽車供應鏈攜手搶進，在利多消息頻傳的激勵下，股價獲買盤追捧，盤中一度噴出漲停，來到 30.7 元，價量齊揚，終場漲停打開仍有 5% 的漲幅。