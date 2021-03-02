〈焦點股〉聯發科回神重登900元 IC設計股強勢

美股周一集體反彈上漲，提振台股士氣，開盤跳空大漲逾 300 點，盤中漲勢略為收斂，但仍守穩萬六關卡，其中，聯發科 (2454-TW) 領軍 IC 設計族群攻高，強漲逾 3%，站回 900 元；矽創 (8016-TW)、鈺創 (5351-TW) 等多檔也強勢亮燈漲停，買氣熱絡。

全球晶片嚴重缺貨，高通傳出全系列產品交期拉長至 30 周左右，中國手機品牌廠積極搶貨，市場看好聯發科供給相對穩定，有望擴大產品出貨動能及市占率，甚至有外資再度上調聯發科目標價至 1450 元，帶動股價開高走高，一度漲逾 4%，最高來到 939 元，市值也回升至 1.49 兆元。

在聯發科的帶動下，整體 IC 設計股買氣強強滾，矽創今日股價直奔漲停，來到 212.5 元，創歷史新高。矽創受惠驅動晶片漲價效應，加上旗下昇佳感測晶片出貨回升，去年第 4 季獲利亮眼，擺脫前三季衰退的窘境。

矽創累計全年稅後純益 13.84 億元，年增 12.42%，大賺超過一股本創新高，每股稅後純益達 11.53 元。展望後市，隨著供應鏈持續緊張，驅動晶片漲價效應可望延續，加上各大手機廠續拉貨，有助感測晶片出貨維持高檔，矽創第一季營運淡季不淡。

此外，鈺創、凱鈺、通泰、普誠及類比科盤中均亮燈漲停；聯詠成為多頭指標股，盤中漲逾半根停板，重返 500 元之上；瑞昱也回神強彈，早盤一度漲近 4%，最高來到 478 元；敦泰、松翰、系微與九暘均獲得資金進駐，漲勢不俗。