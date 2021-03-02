廣錠今年大單到手 營運轉虧為盈獲利挑戰新高

工業電腦廠廣錠 (6441-TW) 表示，今年儲能設備將大量出貨，加上切入離岸風電海事工程，拿下百億元合約將陸續認列，今年營收可望大躍進，法人估，廣錠全年營收將逾倍增，獲利也將轉虧為盈，挑戰創歷史新高。

廣錠表示，去年積極拉升儲能設備學習曲線，隨著 3 月起海運缺櫃情況可望好轉，在產能增加下，今年儲能設備出貨量將顯著攀升。

目前廣錠儲能設備，除了手握美國普威 (Powin Energy) 的 2.2GW 的代工訂單，公司也規劃推出自有品牌，目前已有客戶訂單約 14MW，預計下半年開始出貨。

離岸風電佈局方面，廣錠轉投資子公司特瑞斯海事技術服務，與正崴 (2392-TW) 集團旗下的富崴能源簽訂採購、工程服務合約，總金額達百億元，預計 2025 年 12 月 30 日前完工，今年起開始貢獻營收。

此外，隨著疫情紓緩，廣錠認為，博弈訂單也將明顯回溫，國內電動機車換電站訂單，隨著大客戶積極推動，預計下半年也將開始放量，推升營運表現。

廣錠去年營收 13.15 億元歷史次高，年增達 1.1 倍，但稅後虧損 0.42 億元、每股虧損 1.24 元，今年受惠營業規模提升，全年營收上看 50 億元，營運也將轉盈，獲利更挑戰創新高。

廣錠桃園中壢廠目前月產能 400 個機櫃 (Stack)，蘆竹廠本月試車後近期也將進入量產，月產能 1000 個機櫃，且還有空間可擴產至 2000 個。