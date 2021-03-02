〈機械大老看展望〉柯拔希：兩因素帶動今年需求 產值、出口值可望雙創高

機械公會理事長柯拔希今 (2) 日表示，在企業建置第二生產基地、各國自主供應鏈興起等兩大因素帶動下，看好今年機械業接單可望持續熱絡，產值與出口值將雙創新高。

柯拔希預估，今年機械業產值可望達 1.2 兆元，機械設備出口值年增幅上看 15％、拚突破 300 億美元，其中，工具機業出口估成長 20-30%。

據機械公會統計，今年 1 月機械出口值前三大為檢量測設備、電子設備、工具機，占比分別為 14%、13.3%、8.6%。

柯拔希指出，許多機械業第一季訂單滿載，第二季在景氣回溫、疫苗因素帶動下，包括新訂單與遞延訂單回籠，接單可望持續熱絡，更看好今年檢量測設備訂單持續增加，每月出口值將維持年增 50-60%。

柯拔希認為，今年將有兩大動能帶動機械需求成長，一為企業建置第二生產基地，為進行風險控管，企業開始到越南、印度、墨西哥等地，建立第二生產基地，而設備建置需求將為機械業帶來成長機會。

二為自主供應鏈興起，疫情過後，自主供應鏈概念興起，以口罩為例，以前各國都會進口口罩，疫情發生後，轉而進口口罩生產設備，滿足民生必需品的戰略需求；另一方面，近來電子業需求熱絡，各國也紛紛建立自己的供應鏈，都為機械業帶來最好機會。