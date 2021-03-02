【中信投信】美股感冒連累亞股 台越股趁機布局

上週美國十年期公債殖利率一度強勢升破 1.5%，致使資金大幅流出估值較高科技股，美股下挫，新興亞股也面臨短暫修正。根據彭博統計，上週新興亞股除印尼微升 0.2% 外，全數向下修正，跌幅最深的前三市場為印度、南韓、台股，分別為負 3.5%、負 3%、負 2.4%。除印尼外，外資全數淨流出，贖回力道最重的前三市場為台股、南韓、印度，各為 35.9 億美元（下皆為美元）、17.7 億、10.3 億。由於上週的大舉拋售，台股成為新興亞洲股市中，2 月份遭贖回金額最高的國家，金額高達 32.2 億。印尼為上週唯一外資資金流向、股市指數雙雙收紅的市場。

台股在 2021 年 2 月最後一個交易日不僅開盤就跳空開低走低，收盤更是大跌 498.38 點，跌幅 3.03%，加權指數終場收在 15953.8 點，跌破 16000 點? 卡。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股大盤表現疲弱應與以下因素有關，一為美國公債殖利率攀升，美股連日重挫，而與台股密切連動的科技類股亦被賣壓籠罩。此外，指數編纂公司 MSCI 明晟最新季度調整上月 26 日盤後生效，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別遭調降至 13.27% 與 14.91%，因此尾盤爆量下殺，跌勢進一步擴大。

展望後市，周俊宏指出，隨著美股波動加大，台股亦將難以平靜，此時選股相對重要。他表示，近日德州傳出的冰風暴災情，讓市場對於 ESG 概念的投資策略更加重視，也掀起半導體產業的蝴蝶效應，產能吃緊的情況下，半導體產品價格可能出現上漲，刺激相關個股股價表現，投資人不妨多加留意相關類股。在其他類股上，建議挑選基本面良好，財報能見度達半年以上的績優股做適當配置。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南農曆年前傳出第三波疫情，目前新增病例數持續下降，且首批 11 萬餘劑 AstraZeneca 生產的肺炎疫苗已運抵越南，預計第二季底前有望收到全球疫苗聯盟 Covax 援助的約 490 萬劑疫苗。第三波疫情在政府嚴格管控，加上疫苗陸續展開施打下，投資人對未來疫情發展無須過度悲觀。

張晨瑋分析，根據越南統計總局資料，今年以來至 2 月 20 日外資直接投資金額（Implementation Capital）已達 25 億美元，較去年同期上升 2%，可見越南對外資的吸引力依舊不減。另一方面，零售消費持續改善，出口數據亦明顯增溫，統計至 2 月中，出口金額上升約 23.2%，顯見越南總體經濟增長力道穩健，建議投資人採定期定額方式分批佈局，完整掌握越南經濟長期發展潛力。

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