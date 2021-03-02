美長債殖利率急升 美股快速修復反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美債殖利率升破關鍵點位 1.5% 來到 1.6%，使得美股上半週大幅下跌，下半週受到紓困案與製造業和就業亮眼數據好消息激勵，美國大型股全週上漲 0.7%，小型股上漲 1.1%；

2. 德國經濟成長意外強勁推升股市表現，帶動經濟復甦類股上漲，歐洲股市上漲 0.7%。

新興市場

1. 中國數據製造業數據連續數月不如預期，香港自 1993 年以來首次提高股票交易稅，股市當日大幅下跌，整體中國股市下跌 3.3%；

2. 新興市場中原本疫情控制狀況較落後的印度股市，在疫苗施打與擴大基礎建設的激勵下，逆勢上漲 0.2%。

債券市場

1. 儘管美國 10 年期公債一度升破 1.6%，聯準會官員持續喊話穩定市場信心、淡化通膨風險，長債受到月底買盤支撐，殖利率收在 1.4%，美國政府公債指數下跌 0.5%；

2. 無風險利率升高與市場預期通膨上升等壓力，使得風險性債券也承受打擊，全球高收益債與新興市場債券分別下跌 0.3%、0.8%。

原物料、匯率

1. 美元指數上漲 1.1%，新興市場貨幣小幅下跌 0.3%；美債殖利率攀升與避險需求下降，金價壓力重重跌至 1,734 美元 / 盎司，單週下跌 4.7%；

2. 隨著油價升破 60 元大關，市場在 3/4 的 OPEC+ 會議中可能放寬產量限制，石油價格收在 62.8 美元 / 桶，單週下跌 4.7%。（以布蘭特原油為例）

資料來源: Bloomberg，2021/3/2（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/3/1）

資料來源: Bloomberg，2021/3/2（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/3/1）

三大市場關鍵事件及分析

1. 疫情消散，消費類股狂飆

截至 2 月 24 日，美國累計施打完 6,582 萬劑疫苗，按照目前速度，年中前應可達成群體免疫，而先前受疫情壓抑的旅遊、飯店與航空類股也因此大漲。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500、標普 500 飯店與標普 500 航空類股指數，2021/2/25。

2. 公債殖利率升高，科技類股受打壓

美國 10 年公債殖利率持續升高，科技與能源類股相對強弱遭反轉，從今年每股盈餘年增率預估來看，盈餘增長幅度較大的能源、工業、非必需消費與原物料類股，股價前景更樂觀。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 資訊科技與標普 500 能源類股指數，2021/2/25。

3. 產油國要增產，通膨沒壓力

美國最新公布製造業指數亮眼，然而其中價格分項透出通膨隱憂，其中能源是推升價格上漲的一大主因。油價在現階段的水準，產油公司大多擁有獲利空間，同時產油國仍有大量剩餘產能，油價失控上漲的機率不高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/3/2。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/2/25。

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