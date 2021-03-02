2月新車掛牌逾2.7萬台 賓士超越多家國產車躍居銷售亞軍

2 月新車掛牌數據今 (2) 日出爐，由於適逢年假假期，且多數消費者趕在年前購車，單月掛牌數 27174 台，較上月衰退 46.9%，不過，僅年減 0.9%，優於車商預期，前 10 大車商中仍有 6 大品牌較去年同期成長，其中，賓士繳出年增 23.1% 的亮麗數字，並衝上銷售排行第二名，超越多數國產車商。

若排除季節性因素，前 2 月新車銷售達 78353 台，年增 17.4%。

事實上，不同於去年春節落在 1 月，今年 2 月適逢 7 天農曆新年長假，但新車銷售接近持平，顯示車市買氣相當熱絡，其中，隨著歐美進口新車大量到港，豪華進口車掛牌數共 5940 台，年增 18%，為車市添動能，也反映國人對高端車款的購買力增。

就品牌商來看，TOYOTA 穩居冠，單月掛牌 6513 台，月減 60.9%，年減 14.4%，加計排名第 9 的 LEXUS 1205 台後，和泰車 (2207-TW) 掛牌數達 7713 台，市占率 28.4%。

賓士單月掛牌 2325 台高居第 2，超越排名 3-5 名的 NISSAN、HONDA、福特，月減 26.9%，年增 23.1%，市占率達 8.6%；其中，GLA 掛牌 431 台、GLB 掛牌 255 台、GLC 掛牌 419 台，GLE 也掛牌 247 台，合計休旅車系列占品牌銷量逼近 60%。

比起去年同期成長最多的品牌是 MAZDA，月銷 1579 台，月增 59.8%、年增 51.2%，名次回升至第 6。

就前 2 月來看，前 10 大車商均較去年同期成長在 5-50% 不等，以福特掛牌 5149 台，年增 56.4% 增幅最高，其次為中華車 (2204-TW) 成長 32.4%，賓士也成長 25.5%。

和泰車指出，由於國內景氣回溫，預期 3 月車市仍將延續近期買氣，預估 3 月掛牌數將再次上看 3.8 萬台，年增約 2%。