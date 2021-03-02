台股開高走低 法人：資金行情+半導體優勢支撐大盤

美債殖利率彈升引發資金撤離股市，統計台股上週遭提款 35.9 億美元，為史上第五大賣超紀錄，但法人認為，在貨幣寬鬆政策尚未縮緊前，半導體可望扮演支撐主力，對台股後市看法仍正向。

台股今 (2) 日開高走低，早盤大漲逾 300 點後終場小跌 6.92 點，「萬六」得而復失，但保德信高成長基金經理人葉獻文認為，貨幣政策仍將持續寬鬆，資金行情可望支撐台股大盤。

葉獻文指出，科技相關產業仍是台灣經濟的主要推手，尤其是半導體產業在全球具有核心地位，長線仍是引領台股上攻的主動能，建議本週可觀察美股走勢，只要科技類股和美股整體止跌回穩，台股後市仍相對正向。

至於美債殖利率彈升引發資金撤離亞股，引發市場震盪，葉獻文指出，上週美國公債殖利率大幅彈升導致國際股走弱，加上 MSCI 季度調整，科技股首當其衝，但傳產類股受惠原物料價格回升及疫情趨緩，甚至評價面相對較電子有利，成為近期資金關注焦點。

安聯投信表示，雖公債殖利率近期上升但聯準會主席強調，公債殖利率上升主要是對經濟轉佳的反應，其目前仍未有提高基準利率的打算，顯示貨幣政策短期內不至於緊縮，因此在資金動能及基本面支撐下，對台股後市行情看法仍正向。