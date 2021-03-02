〈房產〉六都前2月房屋買賣移轉年增18% 創10年來同期新高

全台六都會區分別公布 2021 年 2 月「建物買賣移轉棟數」，今年 1-2 月合計買賣移轉棟數 3 萬 9581 棟，創下 10 年來同期新高，年增 18%。

六都 2 月以桃園市移轉棟數 3185 棟，年增 4.6% 的表現最佳，為六都唯一年成長的都會區；累計 1-2 月桃園買賣移轉 7313 棟，年增 21.6%，居六都第二高年成長，僅次台中市的 27% 年成長。

永慶房屋業管部協理謝志傑說，將 1-2 月合併，進一步觀察今年 1-2 月六大都會區建物買賣移轉棟數，較能符合實際市況。觀察六都交易量合計為 3 萬 9581 棟，較去年同期增加 18%，其中台北市年增 17.9%，新北市年增 12.2%，桃園市年增 21.6%，台中市年增 27.%，台南市年增 4.7%，高雄市年增 20.7%。六都會區中除了台南市之外，其餘都會區都有雙位數的成長，讓 1-2 月牛年開春交易量，創下 10 年新高，顯示自住、置產等剛性需求依然強勁，金牛年房市交易熱度有望延續去年。

謝志傑說，去年全台房市受到資金潮湧入，加上超低利率帶動下，2020 年房市表現亮眼，若將年期拉長來看，觀察六大都會區 1-2 月房市交易量可以發現，雙北市、高雄交易量是 7 年新高，桃園、台中房市交易熱度相當突出，創下 10 來新高紀錄，至於台南則是創下 14 年新高，但今年與去年相比年增率僅 4.7%，顯示台南房價走高，讓交易量增幅出現收斂趨勢，值得留意。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然政府積極打炒房，但目前房市自住當道，政策對於自用需求影響有限，整體移轉數據呈現穩定復甦表現，金牛年經濟成長強勁，全球低利環境不變且資金充沛的狀況下，房市還是會維持復甦的趨勢，但在政府打炒房的政策下，非自用需求也會受到壓抑。

房仲業者指出，近期聯準會重申將會持續低利率政策，使低利率環境可能會成為長期的趨勢，且美國眾議院也通過 1.9 兆的紓困案，顯示今年全球仍會處於在低利率及寬鬆政策的環境下，房市交易熱度也應會延續去年的熱度。

不過，在房價方面則不同於去年，在行政院於去年 12 月祭出「健全房市方案」後，降低投機客能夠炒作的空間，使部分投機客退出市場，且目前正在評估修正「房地合一稅」的短期交易定義，如修法通過後，應能降低短期交易的獲利，有效抑制短期投機炒作，讓房價走向穩定的格局。