〈房產〉後疫情時代啟動擴張 63%台灣零售業重啟新店開幕案

在疫情管控得宜，加上各類刺激消費方案推波助瀾，促進民眾消費意願，台灣零售市場自去年年中起復甦，外資商仲最新調查指出，六成三台灣商家的不動產策略已轉主動出擊，將重啟新店開幕及擴張計劃，數位轉型步調在疫情下更趨加速。

CBRE 世邦魏理仕並指出，統計 2020 年全台零售營業額 3.86 兆元，年增率為 0.2%，創新高，同時也激勵台灣零售業者迎接新年度積極展開佈局的信心。

CBRE 世邦魏理仕最新發布的 2021 年零售發展策略即時意向調查顯示，六成三台灣商家不動產策略已轉主動出擊，將重啟早先暫緩的新店開幕及擴張計劃，同時，有四成四台灣商家計劃強化線上銷售通路為年度首要策略之一，反映了疫後零售全通路策略的展開，零售業者的數位轉型步調在疫情下更趨加速。

調查顯示，有 77% 台灣餐飲商家將提供更多據點以利網路訂購取貨或外賣服務，其他業種則一致反應全通路整合的必要，例如有約五成商家將於實體商店內規劃更多空間以利服務線上消費客群，反映了實體店面空間產生質變已是進行式，疫情則扮演了重要催化劑。

值得一提的是，觀察聯合信用卡中心發佈的數據顯示，網路刷卡訂餐加倍走升；去年 3 月起因疫情升溫，餐飲外送平台每月信用卡消費筆數突破了過去以來平均的 200-300 萬筆，3 月達 439 萬筆高成長，4 月更突破 600 萬筆。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，回顧去年 4 月疫情最嚴重時期，當月零售營業額出現罕見兩位數大幅度衰退，當時訪察台灣商家的零售計畫及策略，有逾半的商家被迫暫停所有擴張或開幕計畫；當在去年第四季二度訪察時，隨著台灣零售市場當時已逐漸步入全面復甦，近半數業者看市態度已轉樂觀。

同時，受訪者並表示 2021 年展店策略將按計畫進行，顯示了歷經 2020 年疫情為我們上了一課後，許多商家調整了「營運體質」並已蓄勢待發，預料 2021 年將採取更積極的行動，甚或趁此波租金下滑趨勢中，積極尋求在精華地段開設新點的機會。

觀察台灣零售市場 2020 年全年表現，其中網路銷售額全年營收表現亮眼，達 318 億元，年增率 19%，可謂市場預料之中的驚喜，尤其是疫情下的宅經濟強勢發酵，商家在避免群聚感染下擴大網路銷售服務及促銷檔期，民眾也在尋求社交距離需求下開啟了消費新習慣，商家的數位轉型步調在疫情下更趨加速。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，有賴民眾「報復性消費」的貢獻，去年年底整體零售營業額擺脫衰退令人驚喜的扳回一城，除了餐飲業受到許多年終尾牙預防性取消的衝擊，整體零售業已回歸疫前水準。