蝦皮母企Sea集團看好今年電商營收翻倍成長 盤前漲逾5%

蝦皮購物的新加坡母企 Sea 集團 (SE-US) 周二 (2 日) 公布去年第 4 季與全年財報，Q4 和全年營收雖翻倍成長，但仍低於預期，淨虧損也隨著支出增加而擴大。儘管如此，該公司公布最新財測，預計 2021 年電商事業營收將翻倍成長。

發布財報後，Sea 周二美股盤前上漲 5.83%，暫報 263 美元。目前市值為 1265.4 億美元

(圖：Investing.com)

Q4 財報關鍵數據：

GAAP 營收年增 101.6% 至 15.7 億美元，低於預期的 18.6 億美元

淨虧損 5.236 億美元，去年同期為 2.838 億美元

GAAP 每股虧損 1.06 美元，去年同期每股虧損 0.62 美元

毛利年增 101.5% 至 5.337 億美元

調整後 EBITDA 報 4870 億美元，去年同期為 - 1.049 億美元

全年財報關鍵數據：

GAAP 營收年增 101.1% 至 43.7 億美元

淨虧損 16.1 億美元，去年同期為 14.6 億美元

毛利年增 123% 至 13 億美元

調整後 EBITDA 報 1.07 億美元，去年同期為 - 1.786 億美元

(圖：sea 集團)

新冠疫情帶動 Q4 GAAP 電商事業營收大增 1.8 倍，至 8.422 億美元，受惠於熱門手遊 Free Fire，數位娛樂事業營收年增近 72%，至 6.934 億美元。

受惠於上述兩大業務，2020 全年營收翻倍成長至近 44 億美元，惟該集團祭出大量支出來搶佔市占率，全年淨虧損擴大至 16.1 億美元。

Sea 集團去年獲得新加坡金融管理局 (MAS) 發放的「數位銀行」執照，並收購印尼銀行 Kesejahteraan Ekonomi。為了繼續拓展金融科技版圖，Sea 周二宣布收購香港複合資本管理公司 (Composite Capital Management)100％股權，為打造自家投資平台與 AI 實驗室 Sea Capital 鋪路。

2021 年財測：