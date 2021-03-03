花旗喊買超越肉類﹔利空出盡 股價有24%上漲空間

花旗集團調升超越肉類 (Beyond Meat) (BYND-US) 評級，令超越肉類週二早盤大漲，但隨後一路下跌，最終仍收挫 5% 以上。

超越肉類週二下跌 5.06% 至 139.66 美元，但盤中高點曾達 155 美元。

花旗主張，超越肉類第四季是因為一些短暫問題而表現低迷，其長期前景依然樂觀。

花旗分析師 Wendy Nicholson 將超越肉類股票評級自「中立」調升至「買進」，且目標價自 141 美元調升至 184 美元，意味較現行股價有約莫 24% 的上漲空間。

她承認，超越肉類的業績表現令人失望，且沒有在第一季發布財測時提到持續的銷售壓力，「現階段真的是黑暗中的一景」。

除此之外，超越肉類也有許多空頭看法，例如超越肉類財務長 Mark Nelson 5 月將會離開、競爭對手私有股權公司 Impossible Foods 的市佔越來越高，整個市場競爭也越來越激烈、超越肉類離實現獲利似乎還很遠、資本支出依舊高昂，而且還降價削弱利潤。

雖然這聽起來似乎不是斬釘截鐵的打包票，但 Nicholson 認為現在多數壞消息都已經反映在超越肉類股價上了 (超越肉類股價已經較史上高點下跌了 1/3)。此外，儘管食物服務是第四季疲弱的主因，但她指出，隨著新冠疫苗接踵人數增加，消費者應該會更放心重新外出用餐，所以餐廳通路的業績應該會改善。

速食公司顯然看到了多元化菜單的價值。Nicholson 指出，近期超越肉類宣布和麥當勞 (MCD-US)、Yum! Brands (YUM-US) 達成合作協議，這是大型業者將推動植物性蛋白肉以及超越肉類品牌的長期承諾。「有鑑於他們全球規模，這些合作關係將會是該公司未來幾年成長的主要動力。」

她同樣樂見超越肉類與百事可樂 (PEP-US) 的協議，因其將業務擴展至高成長的零食領域，也可望成為有意義的助力。

這些商機讓她認為超越肉類的股價營收比 (P/S) 應該在 20，這「似乎就算是有很大成長能力的公司，也必須要付出很高的代價。」但現在 P/S 還低於 2019 年 5 月 IPO 以來的平均倍數

「確實，未來幾季可能會因為食品服務關閉，超越肉類的業績還會有一些顛簸，但我們相信長期來說會越來越好，這讓我們相信他們會脫離困境。」

超越肉類過去一年來股價上漲 45%，今年迄今約上漲 11%。

Nicholson 上調評級的看法與近期分析師意見相左，因為甚至在超越肉類公布第四季財報之前，就已經有多位分析師調降其評級。