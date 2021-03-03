電子支付還不夠！Square銀行正式開張 激勵股價漲近5%

由推特創辦人 Jack Dorsey 一手創立的行動支付商 Square (SQ-US) 宣布將正式啟動銀行業務，激勵股價周二上漲近 5%。

Square 周一 (1 日) 宣布創立獨資銀行，將針對過去使用過 Square 的小型企業，提供美國聯邦存款保險 (FDIC) 的存款帳戶以及貸款。

Square 表示，獨資銀行初期將聚焦於提供商業貸款和存款產品，承銷和放貸旗下 Square Capital 業務現有的貸款產品。此前 Square 的貸款產品是透過 Celtic Bank 合夥發行。

擴大金融科技版圖的消息傳出後，Square 周二開盤一度大漲 7%，之後漲幅小幅收斂至 4.65%，收盤報 252.2 美元。

Square 股價日線圖 (圖: Google)

Square 財務長 Amrita Ahuja 於聲明中表示：「Square 新增的銀行業務將使我們營運更加靈活，我們將致力於添加更多金融服務，以符合所有客戶需求。」

Square 的銀行業務於去年 3 月獲得監管機構批准，公司預估銀行業務不會對 Square 的合併資產負債表、總淨收入、毛利率或 2021 年的調整後 EBITDA 產生重大影響。

儘管目前僅限於企業服務，但 Square 的舉動意味著 Jack Dorsey 可能懷有更大野心，亟欲將 Square 打造成一站式金融科技服務商。

此外，Square 的舉動也為其他期望減少銀行仲介的金融科技公司鋪路，另一家金融科技 Sofi 去年也申請國民銀行執照。

除了電子支付與銀行業務，Square 也積極投資比特幣，上月公布最新財報揭露 Square 斥資 1.7 億美元買進比特幣，並允許用戶可使用 Cash 支付軟體已經開放用戶買賣比特幣和某些股票。