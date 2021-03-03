盤前財經大事搶先讀2021年03月03日

今日操盤前瞻

台灣 1 月景氣對策信號

中國 2 月財新服務業 PMI

美國 2 月 ADP 就業變動

法說會：群創、神基

Fed 首度有官員對債市動盪表達不安 視通膨升溫為暫時現象

聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周二 (2 日) 表示，上周金融市場的某些發展引起她的注意，為第一位對美國長債殖利率陡升表達不安的官員。閱讀全文...

比特幣嚇跌！SEC 主席提名人談根除加密貨幣詐欺

美國證券交易委會 (SEC) 提名人選 Gary Gensler 週二 (2 日) 赴參議院銀行委員會作證，他對使用數位貨幣抱持開放態度，堅持投資者必須獲得充分保護。閱讀全文...

美債殖利率飆升 三大壽險宣告利率再掀調升潮

各壽險公司每月第一個交易日都會公告利變保單宣告利率，受到美債殖利率走升影響，十大壽險公司中，國泰人壽、新光人壽、三商美邦人壽皆調升保單宣告利率，為去 (2020) 年歷經宣告利率頻頻砍殺之後，久違的調升潮。閱讀全文...

強茂獲利引擎發動 證實已對客戶漲價 效益 Q2 顯現

強茂 (2481-TW) 昨 (2) 日召開法說會，策略長李學寒指出，由於供應鏈成本上揚，已正式通知客戶漲價，未來將觀察再次調漲的可能性，漲價效益預計第二季顯現，且隨著產品組合優化，將有助今年獲利成長。閱讀全文...

VIZIO 二度申請 IPO 擴大營運規模 瑞軒可望受惠

北美智慧電視品牌 VIZIO 再度申請首度公開發行股票 (IPO)，由於 VIZIO 去年營運交出亮眼成績單，IPO 後將可擴大規模，營運可望再成長，瑞軒 (2489-TW) 作為 VIZIO 的代工廠之一，同時轉投資持股，將可直接受惠。閱讀全文...

客戶急追單 敦吉產能供不應求 今年擬擴產 3-4 成

隨著智慧型手機熱銷，以及多鏡頭趨勢延續，敦吉 (2459-TW) 音圈馬達 (VCM) 產能供不應求，美系客戶近期頻頻追單，為了滿足需求，敦吉今年將啟動擴產，增幅估達 3-4 成，新產能最快 7 月挹注營收，可望進一步優化產品組合，提升獲利。閱讀全文...