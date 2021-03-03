車用需求強勁 和勤2月營收1.69億元年增1.11倍

精密沖壓廠和勤精機 (4586-TW) 今 (3) 日公布 2 月營收為 1.69 億元，月減 33.4%，年增 1.11 倍，反映車用需求強勁，累計 2021 年前 2 月營收 4.22 億元，年增 56.22%。2 月營收較 1 月下滑，主要在於工作天數減少。

和勤精機 2020 年第四季營收首度突破 7 億元，達 7.02 億元，創單季新高，和勤主管指出，在客戶訂單延續及新產品量產下，今年營運將維持成長態勢。

和勤兩大業務包括了汽車零組件及硬碟機構件（VCM Plate），汽車零件業務受惠中國車市產銷持續回暖、電動車相關零件規模增加，營收保持高檔；和勤精機預估，今年電動車的全球獨供零件品項會再增加，新車零件預計上半年開始出貨，加上車門鎖零件的供也自今年起增量，並新增電動車門鎖供應，美系電動車零件出貨規模將持續成長。

和勤除美系電動車廠外，也供應其他品牌新能源車門鎖、座椅等零件，其中關鍵的電驅系統零件已陸續完成各大品牌車廠認證，和勤同步與各大品牌車廠開發新能源汽車相關零件，同樣有相當高的比重為獨家供應產品，新能源車零件將是公司未來營運成長的動能之一。