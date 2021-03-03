〈台股盤前〉月線有撐向上有壓 短期區間震盪整理

美股周二震盪走跌，四大指全面收黑，不過道瓊期盤後走揚，加上台指期反彈上攻，今日大盤可望守穩月線，重返萬六之上，不過，向上壓力仍需時間消化，短期估在 5、10 日線及月線區間震盪整理。

市場獲利了結情緒濃厚，蘋果、特斯拉領跌，科技股、非必需消費品表現不佳，四大指數齊黑，費半指數暴跌逾 3%，聯電 ADR 崩逾 6%，台積電 ADR 小跌 2.4%。

台股昨日則率先反應，跳空大漲後開高走低，震盪逾 300 點，終場下跌 6.92 點，收 15946.88 點，成交值 3333.89 億元，三大法人合計賣超 119.96 億元，外資連二賣。

個股及市場消息方面，二極體廠強茂表示，由於供應鏈成本上揚，已正式通知客戶漲價，未來將觀察再次調漲的可能性，漲價效益預計第二季顯現，且隨著產品組合優化，將有助今年獲利成長。

面板產業景氣大好，需求、報價持續走揚，傳出偏光板廠誠美材 (4960-TW) 現有產線，都被面板大廠群創 (3481-TW)、堺工廠包下，後者更是近期新增的客戶，加上第二季偏光板報價看漲，誠美材單月本業獲利可望突破億元，首季挑戰逾 5 年高點。

工業電腦廠廣錠 (6441-TW) 今年儲能設備將大量出貨，加上切入離岸風電海事工程，拿下百億元合約將陸續認列，今年營收可望大躍進，法人估，廣錠全年營收將逾倍增，獲利也將轉虧為盈，挑戰創歷史新高。