〈財報〉HPE財報優預期 看好雲端儲存需求調升全年財測

慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise) 周二 (2 日) 盤後公布 2021 會計年度第一季財報優於市場預期，HPE 並看好智慧邊緣運算與雲端儲存需求動能強勁，宣布調升 2021 全年度財測，激勵盤後股價一度上漲逾 2%。

F2021 Q2 財測：

(Q2)

GAAP 稀釋後 EPS 介於 2 至 8 美分

non-GAAP 稀釋後 EPS 介於 38 至 44 美分，符合 FactSet 分析師預期的 38 美分

(全年)

GAAP 稀釋後 EPS 介於 48 至 66 美分，原先預估 38 至 56 美分

non-GAAP 稀釋後 EPS 介於 1.70 至 1.88 美元，原先預估 1.60 至 1.78 美分

自由現金流 (FCF) 估 11 至 14 億美元

HPE 表示，目前邊緣運算與軟體及服務 (SaaS) 資料儲存方案需求強勁，HPE GreenLake 邊緣服務平台 (Aruba ESP) 應用率也持續增加。

此外，供應鏈的逐步恢復減少存貨壓力，並推動公司內高速運算 (HPC) 業務的成長。財務長 Tarek Robbiati 表示，晶片短缺問題 2021 年上半年影響不大。

HPE (HPE-US) 周二股價小跌 0.68% ，盤後財報公布後一度大漲 2.27%，不過漲勢並未延續，最終以 14.5 美元平盤作收。

HPE 股價日線圖 (圖: Google)

F2021 Q1 財報數據：

營收報 68 億美元，年減 2%，優於 FactSet 分析師預期的 67.5 億美元

稀釋後 EPS 報 52 美分，優於 FactSet 分析師預期的 41 美分

自由現金流 5.63 億美元

業務細項表現：

智慧邊緣運算 (Intelligent Edge) 營收報 8.06 億美元，年增 12%。

高速運算與關鍵任務系統 (HPC & MCS) 營收 7.62 億美元，年減 9%。

商用運算營收為 30 億美元，年減 1%

雲端儲存服務營收為 12 億美元，年減 5%。

HPE 表示，第一季以智慧邊緣運算表現最為亮眼，未來將持續搶下校園雲端交換設備與無線區網 (WLAN) 的市占。

HPE 還看好 HPC & MCS 短、長期的市場發展，此外，值得注意的是，諸如 Nimble Storage 這類的軟體定義儲存方案也正出現強勁需求。

CFO Robbiati 表示，整體上各項業務都有強勁的需求動能，尤其是在商用運算和智慧邊緣運算。