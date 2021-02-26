商用需求回溫！NB買氣帶旺戴爾、惠普營運 財報財測均勝市場預期

個人電腦 (PC) 大廠惠普 (HP) 與戴爾 (Dell) 周四 (25 日) 公布的財報皆優於華爾街預期，反映疫情促使遠距辦公與線上學習趨勢持續帶動 PC 與印表機換機潮需求，商用業務也逐漸復甦。兩公司財測也都高於市場預估，看好強勁筆電需求今年有望延續，商用需求將回溫，股價應聲上漲。

利多激勵惠普 (HPQ-US) 尾盤股價一度飆漲 5%，但之後漲幅收斂，盤後小漲 0.4% 至每股 28.3 美元。戴爾 (DELL-US) 盤後公布財報後一度漲 2.28%，至截稿前小漲 0.28% 至每股 79.9 美元。

惠普周四提早在收盤前公布財報，止於 1 月 31 日的 2021 會計年度第一季營收年增 7% 至 156 億美元，優於華爾街預期的 150 億美元，Non-GAAP 調整後 EPS 為 0.92 美元，優於公司預測，並超出華爾街預期的 0.66 美元。

惠普執行長 Enrique Lores 表示，第一季表現是個良好的開始，惠普在筆電和印表機上都有強勁的表現，惠普含筆電與桌電的個人系統營收為 106 億美元，年增 7%。電腦銷售量年增 15%，其中筆電成長 33%，桌機下滑 23%。

此外，該季度的「Instant Ink」訂閱服務中用戶還增加 100 萬，使目前用戶增加至 900 萬。

惠普預估，第 2 季 Non-GAAP 調整後 EPS 介於 0.84 至 0.90 美元。

Lores 表示，即便未來全球克服疫情後，PC 需求應該會持續成長，商業需求將回升，這部分需求已經從桌機轉移至筆電，且筆電使用壽命往往較短，加速產品更換周期。

此外，PC 市場目前仍供不應求，供應緊繃已成整個業界事實，預估 2021 年 PC 單位需求將比疫情爆發前成長 45%。

戴爾 (DELL-US) 同日盤後公布財報，止於 1 月 29 日的 2021 財年第四季營收為 261 億美元，年增 9%，遠優於華爾街預期的 245 億美元；Non-GAAP EPS 為 2.70 美元，年增 35%，也超過華爾街預期的 2.14 美元。

戴爾表示，2020 年 PC 出貨量達創紀錄的 5030 萬台，年增 8%。上季包含 PC 業務在內的客戶解決方案部門的營收為年增 17% 至 138 億美元，其中商用營收約占 99 億美元，消費者約占 38 億美元。

戴爾營運長 Jeff Clarke 表示，2021 戴爾透過幫助客戶適應新工作和學習環境，實現全年 942 億美元營收，刷新公司歷來紀錄。

展望前景，Clarke 預估 2021 年全球包含 PC、伺服器與儲存的 IT 支出，將會出現中間的個位數成長。