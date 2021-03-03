【Wen姐筆記】多頭高飛球被接殺 周選結算月線拉警報

台股昨天多頭一上場就以長打，希望能突破重圍，但外資不回頭，短短 2 個交易日賣超台股逾 1000 億元，使得昨天的高飛球被接殺，加權指數開高走低，以 15946.88 點作收，成交值縮至 3408 億元。多方不僅連續 2 個交易日失守 16000 點，且收盤價緊貼月線，今天面臨周選擇權結算，月線保衛戰恐更驚險! 多方最低要求得收復 16023 點，才能保住 16000 點城池。關鍵點位為 15888、15958 與 16053 點。

多方如欲再次反攻收復 16000 點城池，兩端哨站為 15978 與 16023 點，最好能夠突破 16053 點，多方才能稍稍喘口氣! 當然最好還是能進 1 搶 2，收復 16100 點，16100 點兩端哨站為 16085 與 16123 點，如多方氣勢轉強，16154 能夠一舉突破，才可避免空方牽制，續往 16200 點挺進，16200 點兩端哨站為 16183 與 16222 點，搶下 16200 點城池，才有機會演出大逆轉!

不過如 15958 點未能守穩，需需提防月線岌岌可危，15938 與 15900 點再棄守，需提防賣壓加重，15900 點城池兩端哨站為 15888 與 15911 點，如未能守穩則往 15855 與 15800 點回測，15800 點兩端哨站為為 15777 與 15823 點，再失守需提防台股進入中線波段大級數修正。

台股昨日多方原本企圖以長打戰略，逆轉劣勢，沒想到擊出高飛球遭到接殺，昨日整日的攻勢無功而返，反而錯失最佳的反攻機會。籌碼面部分，昨日融資與自營商等二大不安定籌碼族群，合計減碼 72 億元，成為調節主力，還大於外資賣超 67 億元。今天的月線保衛戰，又碰上周選擇權結算日，仍得提防上沖下洗，震盪幅度擴大。

再次提醒，短線選股，最好兼具題材面、籌碼面與技術面三者合一優勢，否則盤勢如有較大幅度震盪，覆巢之下無完卵，個股也極易遭到拖累! 進行金融商品投資， 在關鍵時刻，風險意識應高於對獲利的期待! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)