拜登承諾5月底前疫苗足夠全美成人接種 盼一年內生活恢復正常

美國總統拜登援引國防生產法，下令 Merck 藥廠協助嬌生 (JNJ-US) 生產以提高疫苗產量，目標 5 月底前美國所有成人都擁有足夠疫苗可接種，希望能在一年內讓美國人民生活恢復正常。

嬌生的單劑疫苗生產速度比預期慢，拜登政府為了提高產量而推動協議。嬌生原定 2 月底前交付 2000 萬劑疫苗，但上周六其疫苗獲得緊急使用授權 (EUA) 時，預備配送的疫苗只有不到 400 萬劑；3 月底交貨 1600 萬劑的目標看起來也無法達成。

默克則是在今年 1 月放棄開發新冠肺炎候選疫苗之後，開始推動與其他藥廠合作生產，以滿足全球需求。

拜登並宣布，將在 5 月底前確保美國成人擁有足夠的疫苗可接種，時間早於原本預估的 7 月底。他呼籲各周優先為教師和孩童照護人員接種至少一劑疫苗，讓學校恢復上課。

拜登表示，Merck 產能加入後，多數美國人接種疫苗的時間表得以提前實現。美國衛生公共服務部 (HHS) 估計，嬌生在 5 月底前可提供大約 1 億劑疫苗，早於之前承諾的 6 月底，這因而讓所有美國成人在 5 月底前施打疫苗，早於之前設定的 7 月底，當時的評估尚未把嬌生疫苗納入評估。

拜登也警告，疫苗接種加入不代表疫情很快就能終結。他希望美國能在「一年後的此時」恢復正常，但因為太多不確定性，不會提供確切的日期。

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