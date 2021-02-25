拜登簽行政命令強化供應鏈 要求提高國內生產解決晶片缺貨

美國總統拜登周三 (24 日) 簽署行政命令，對半導體晶片、大容量電動車電池、稀土和藥品等戰略產品展開為期 100 天的審查，這有助解決近來蔓延多個產業的晶片缺貨情形，並藉此降低對中國的依賴。

這道確保半導體等關鍵產品供應鏈的行政命令，一部分源於最近蔓延汽車、手機到遊戲產業的晶片荒，許多製造廠被迫暫停生產。

拜登表示，忽視晶片缺貨問題經將導致惡果，最近的情況凸顯美國有必要停止追趕，「在某些情況下，增強抵禦能力意味著在國內增加某些類型原料的生產，也代表和我們信任的朋友及伙伴更密切合作，也就是那些和我們共享價值觀，不會把供應鏈當成對付我們籌碼的國家。」

最新行政命令除了審查半導體等四種關鍵產品的供應鏈，還呼籲另外對六大供應鏈展開長達一年的審查，分別是國防、公共衛生、通訊科技、能源、運輸，以及糧食生產。

拜登表示，要解決供應鏈問題，代表美國將提升國內某些產業的生產，同時與盟友合作，避免日後短缺。

日經周三披露，白宮將與台、日、韓攜手，打造去中國化的供應鏈。美國和台灣、日本及南韓在半導體和電動車電池方面可望加強合作，稀土方面則將與澳洲攜手，打破中國掌握澳洲八成供應的局面。

拜登周三表示，疫情爆發之初個人醫療用品短缺，也是促成這道行政命令的另一個因素。