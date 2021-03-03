德州ARMA製造商協會：半導體廠復工還需數週時間

根據《路透社》2 日 (週二) 報導，美國德州業界團體「奧斯汀地區製造商協會」(Austin Regional Manufacturers Association，ARMA) 的執行長 Edward Latson 表示，德州當地的三星電子等半導體工廠受嚴重暴風雪影響而被迫關閉，很可能需要數週時間才能復工，後續對客戶所造成的影響很可能持續數個月之久。

這次侵襲德州的嚴重暴風雪，至少已造成 21 人死亡，還有數百萬人無電可用。在上個月時，三星電子、恩智浦、英飛凌設在德州的工廠也都關閉。

Edward Latson 表示，各家半導體廠雖能取得營運所需的水、電、瓦斯等，然而在生產設備的重啟與清潔方面還需要一些時間。他還提到重啟生產的過程緩慢，且所費不貲。

三星電子 2 日表示正在進行設備檢查與重新設定，可能還需要更多時間才能達到平常水準。

Edward Latson 指出，工廠暫停生產對汽車製造商所造成的影響，可能在五個月後顯現。這與半導體生產所需的時間有關。

然而，VLSIresearch 總裁 Risto Puhakka 表示，多數影響將會馬上浮現，這是因為半導體的庫存量低，客戶方面的需求也相當急迫。

三星生產的半導體供應給特斯拉等汽車廠商。恩智浦及英飛凌也同為車用半導體的供應商。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 日前表示，加州弗里蒙特 (Fremont) 在上週停工兩天時間，但是並未詳細說明。但是一般認為，應該與車用晶片短缺的問題脫不了關係。