華爾街多頭：看好今夏群體免疫 標普500今年有望升至4500點

華爾街多頭、愛馬仕投資管理 (Federated Hermes) 首席股票策略師 Phil Orlando 在先前曾預測，美國有望在獨立日 (7 月 4 日) 到來之前擺脫疫情。而隨著疫苗持續推進，Orlando 的預測似乎正逐漸成為現實。他也在週二 (2 日) 表示，在年初時或許還不夠樂觀，若疫苗接種進展持續，有望在今年夏天實現群體免疫。

負責管理超過 6190 億美元資產的 Orlando 認為，對經濟敏感的類股將會在今年將跑贏大盤，而大型科技公司也將表現出色。他預估標準普爾 500 指數今年將再創新高，年終目標設定為 4500 點，較週二的收盤價上漲 16%。

Orlando 在 1 月份所預測的美國經濟重啟時間，較華爾街普遍預期的提前幾個月。他承認自己的預測有點激進。但是，目前的跡象顯示，他的預測似乎逐漸成為現實。

Orlando 也表示，據亞特蘭大 Fed 依過去幾個月的發展情況作出的最新預測，將美國第一季度的 GDP 上調了 10%。而且，許多華爾街經濟學家也都已經將美國全年 GDP 上修到 6% 以上。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 先前曾表示，在美企獲利前景樂觀的情況下，有望帶動股市同步上升，將標準普爾 500 指數的 2021 年目標價格從 4200 上調至 4300。FactSet 的數據顯示，華爾街分析師平均目標價為 4400 。

瑞士信貸首席美國股票策略師 Jonathan Golub 表示，隨著美國經濟的重新開放，大規模刺激政策以及美聯準會對貨幣政策的寬鬆立場，預計 2021 年的美國 GDP 將創下 35 年以來的新高紀錄。