電動車產業最強先鋒台達電 領軍台廠打造另一座護國神山

台積電 (2330-TW) 帶領台灣半導體成就「護國神山」傳奇，然而，台灣其實還有一家公司正在締造另一頁的傳奇。《財訊》報導指出，台達電 (2308-TW) 是電動車產業的最強先鋒，不僅打入電動車龍頭特斯拉的供應鏈，全球前十大車廠生產的電動車，也都是電力動力系統關鍵零組件及充電樁的主力客戶群。

根據《財訊》報導，全球電動車在各國政策推動下，今年起將出現爆發式的成長，自 2019 年起，充電設備的需求每 3 年都將以倍數成長，成為除了電動車外，另一個台廠聯軍搶賺兆元產業的新機會。不少台灣業者就算不是台達電領軍的電動車聯軍一員，也會因台達電的品牌享譽國際，而有更多機會在世界舞台被看見。

《財訊》報導指出，台達電進軍電動車的歷史，最早要從特斯拉 2008 年正式推出首款電動車說起，當時的台達電創辦人暨董事長鄭崇華，嗅到未來商機，於是在公司內部成立數個團隊投入研發，至今，台達電已從國際車廠的第二階廠商晉升至第一階，且國際車廠有重要的案子，都會主動找上它，但台達電的雄心並不止於此。

在全球擁有 7 座研發中心、4 座生產工廠及 9 個業務中心後，台達電 2010 年再砸下 10 億元建置汽車驗證實驗室，而這只是第一階段，未來還會持續擴建。台達電大動作部署，是為了展現在電動車領域的雄心，它的終極目標是：加速從電動車電力動力系統關鍵零組件製造商，轉型為掌握電動車心臟—驅動馬達系統的供應商。

台達電目前不僅是全球十大車廠的電動車客戶，相關配套的充電樁出貨量已超過 80 萬具，預計未來 3-5 年內，全球市占率可達 30%。就像台灣半導體產業已經隨著台積電的超前部署，在全球市場取得關鍵地位一樣，隨著台達電在全球電動車持續布局深耕，未來勢必能帶著台廠供應鏈一起起飛。