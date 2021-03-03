台灣首檔越南ETF獲准募集 坐擁雙利優勢

國內首檔越南 ETF—「富邦富時越南 ETF 基金」已獲准募集，成為國內首檔聚焦胡志明證券交易所股票的 ETF，具備相當的代表性，坐擁消費紅利與改革紅利的雙利優勢，掌握未來投資越南的機會財。

富邦富時越南 ETF 基金擬任經理人楊貽甯表示，富邦富時越南 ETF 基金追蹤指數為「富時越南 30 指數」，該指數為聚焦歷史最悠久、市值最大且成交量最熱絡的越南胡志明證券交易所之證券標的，不只是挑選大型股與流動性佳，更是精選「績優的」30 檔成分股，作為指數的投資組合。

該 30 檔資優生組合，在財務績效上，如：股東權益報酬率、股利率，預估 2021~2023 年表現均優於越南胡志明證券交易所指數，顯示相對越股大盤而言，富時越南 30 指數更具備成長潛力與競爭力。

楊貽甯指出，就越南市場的投資展望來看，越南政府積極推動經濟增長吸引海外資金不斷湧入實體經濟，市場普遍預期今年越南 GDP 成長可超越 7%，吸引外資至股市布局。且越南在完善交易制度後，近兩年有機會升級成新興市場，因此開始陸續有外資先行卡位。

此外，去年受疫情影響，越南央行三度調降再融資利率至 4.0%，使得目前越南銀行存款利率位處 5 年來低位，加上越南股市自去年 3 月低點大幅反彈，亦持續吸引當地一般投資人積極參與股市，2020 年越南新證券開戶數較 2019 年增加一倍，國內外資金持續流入推升越南股市成交量屢創新高，以致交易所將於 2021 年更新交易系統。受到散戶參與度上升，越南股市波動亦增加，然觀察年初以來指數有修正的過程，外資持續低接。

比較東南亞國家的基本面與股價位置，越南股市相對便宜，亦吸引多家大型投行推薦買進。除了受惠基本面成長、資金流入及政策加持外，防疫成功也為越南獨特優勢之一，因此長短期皆持續看多，越南本身極具投資吸引力。