台糖去年營收探11年新低 靠二招擺脫虧損汙名

全台最大地主台糖，去年營業額創 11 年新低，八大事業部仍未走出虧損泥淖，台糖董事長陳昭義表示，去年原本可以做到虧損減半，但面對突如其來的疫情，台糖還要配合紓困政策，營運很難擺脫困境，他訂定土地活化二大方針，強調土地不要閒置、且不要賣斷，就能永續經營。

11 年來，台糖八大事業部門幾乎連年虧損，2020 年營收更是跌落谷底，僅 254.92 億元。2019 年 6 月回鍋的陳昭義，首要之務就是提升經營績效，但該年虧損金額擴大至 9.5 億元。陳昭義接受《財訊》專訪時抱屈，他認為，經營十年卻從沒賺錢的量販店停業應該要排除，所以應為虧損 6 億元，加上突如其來的疫情衝擊事業部，還要配合政府紓困，台糖很難避掉虧損。

首先，在休憩事業部的旅館方面，本來住房率都是 8 成，現在僅剩 2 成，但已逐漸回溫，如花蓮觀光糖廠旅館、台東池上牧野度假村、台南尖山埤江南度假村。此外，台糖另一個經營得比較辛苦的還有精緻農業事業部的蘭花業務，為了不與民爭利，台糖種植的蘭花主要外銷美國、日本、加拿大，但疫情加劇後，美國大規模封城、商店不能營業，導致蘭花事業虧損慘重。

二大事業部經營遭遇逆風，其他事業部門的收益也都有所縮減，其中，台糖配合紓困減租，造成資產營運部門的收入短少。倒是生物科技，能見度意外大增，台糖從泰國與巴基斯坦進口酒精，再調製成防疫需要用的 75% 濃度販售，成為國家隊一員。整體來說，台糖受國際糖價偏低、油價走低、租金也縮水，加上量販店停業，營業額逐年萎縮。

「外界都罵台糖是敗家子，靠賣祖產在發薪水。」面對外界批評，陳昭義虛心接受，但也訂下新規，凡是有土地出售的收入，就分給股東；員工薪水就靠經營績效。台糖閒置土地尚有數百公頃，每年要繳交龐大的地價稅，繳稅支出高達 20 億元，所以一旦土地閒置，對台糖都是沉重的負擔。

陳昭義訂定台糖土地活化的政策方針，第一，土地不要閒置；第二，土地不要賣斷，就能永續經營。現今，台糖住宅與商業用地加起來約 300 公頃，是今後要積極招租活化的資本。事實上，台糖近年也積極招租，如位於台中火車站後方逾 20 公頃的台中糖廠，在中市府重劃下，台糖已分回來 7.7 公頃土地，準備要部分出租給日商三井蓋 Outlet。