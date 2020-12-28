長榮聯手台糖推頂級國產豬 盼掀台豬效應

長榮集團旗下台中長榮桂冠酒店今 (28) 日宣布，聯手台糖推廣頂級國產黑豬「森悅豬」，台中長榮桂冠總經理許秉勳表示，藉引進珍貴國產食材，推升餐飲營收成長約 10%。

美豬開放在即，台中長榮桂冠率先與台糖宣布導入頂級國產豬，台糖畜殖事業部執行長吳昭宏表示，目前森悅豬產量僅每月 40-50 頭，採半放牧方式廣域飼養，由於每日要吃 1 公斤橄欖，僅可季節提供，暫無法擴大供給，此次與台中長榮桂冠合作，希望掀示範作用，後續並啟動台豬效應。

吳昭宏也透露，森悅豬 1 公斤成本近 100 元，比起一般豬成本高出近 1 倍。

許秉勳則指出，長榮酒店一向強調安心食材，此次由台中長榮桂冠酒店獨家推出 10 道中西式台糖森悅豬料理，並將於旗下冠品鐵板燒和長園中餐廳限量推出，預期活動可帶動餐飲業績成長 10%，而長期目標是在餐飲市場努力挖掘創新商機，並開拓不同領域的合作。

許秉勳進一步說明，不排除台糖未來在產量擴大後，將頂級國產豬發展成宴席料理，但未來台中長榮桂冠並不會限定國內食材。

台糖也表示，養豬超過一甲子，從未被檢出法定藥物殘留，森悅豬符合國家 GHP 規範、ISO 22000(含 HACCP)、CAS、產銷履歷等國內外食品安全的認證。

長榮國際連鎖酒店 2004 年起與台糖合作，聯手打造台糖長榮酒店，去年與台糖繼續簽訂委託管理 10 年合約，希望未來能在相關領域有更深化合作，此次雙方協力推廣在地頂級食材，期能一舉打響國產豬品牌。