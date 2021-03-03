〈美債殖利率飆〉科技股面臨較大賣壓 分散布局二大族群

美國 10 年期公債飆破 1.5% 後，金融市場認為物價未來將因此噴漲，拖累長天公債殖利率飆漲，國泰證期研究部今 (3) 日指出，美股今年仍有望維持 10% 年報酬，惟科技股因公債殖利率超過現金殖利率 1.48%，會面臨較大調節賣壓，建議可分散布局到景氣循環關聯度高的原物料族群，以及利差擴大的金融股。

國泰證期說明，據 2017 年經驗，縮減資產 6750 億美元，相當升息 1 碼，而縮減 3000 億美元，對利率影響約 0.11%，約當升息半碼，相較 2017 年與現在經濟情況，預期上半年縮表可能性低。

國泰證期進一步指出，儘管這次游資炸裂增長，的確會物價回升，但油價回升速度慢，因而聯準會頂多下半年漸進縮表，今年仍不會升息。

而即使股市有泡沫風險，聯準會尚維持寬鬆信貸流動性，以目前情況來看，消費信貸和小企業信貸均屬 2008 年海嘯後健康初復甦階段。

事實上，聯準會於 2017 年 10 月至 2019 年 10 月縮表期間，美股都維持正報酬表現，報酬率縮小來自持續升息、報酬率擴大來自持續降息，而今年聯準會升息機率低，國泰證期認為，美股今年仍維持 10% 年報酬機率高。

不過，與 2017 年不同之處在於，科技股因公債殖利率超過現金殖利率 1.48%，會面臨較大調節賣壓，此將使科技股會面臨較大調節賣壓，建議可分散布局到景氣循環關聯度高的原物料族群，以及利差擴大的金融股。