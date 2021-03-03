〈生殖醫學〉創源導入奎克生技檢測技術 拓展至亞洲市場

訊聯 (1784-TW) 子公司創源生技 (4160-TW) 今 (3) 日發表子宮內膜容受性檢測產品 MIRA，該檢測產品是由奎克生技研發，創源進行商品化與銷售，創源執行長蔡政憲表示，人工生殖費用至少 15 萬元，MIRA 單次檢測費用僅 4.5 萬元，除瞄準國內市場外，也拓展至日本、馬來西亞等亞洲國家。

子宮內膜容受性檢測 MIRA 是由奎克生技研發，奎克董事長李鍾熙解釋，MIRA 是全球第一個 microRNA(微小核醣核酸) 生物標記運用在生殖醫學上，並順利將技術商品化的臨床檢測項目。microRNA 除可進行不孕檢測外，也正在研發癌症、糖尿病、心血管疾病等。

蔡政憲指出，子宮內膜容受性檢測 MIRA 為一次性療程，單次費用僅 4.5 萬元，相較於台灣平均人工生殖費用，每週期為 15-20 萬元，此外，由於台灣生育年齡提升，每年約有 4 萬人求診不孕科且就診人數持續提升，在產品價格具有競爭力下，為營運添長期成長動能。

海外市場方面，蔡政憲表示，據統計，日本人工生殖市場治療週期已突破 45 周並持續增加中，日本因應少子化問題，今年發布新生育政策，單次不孕治療補助費用從日幣 15 萬元，擴充 1 倍至 30 萬元。目前規劃將該產品推廣成臨床常規檢測服務項目，並銷售至日本、馬來西亞、印尼等國家。

蔡政憲指出，去年為 RNA 技術應用與商業化爆發期，包括臨床檢測、治療、製藥及疫苗研發等，其中，新冠病毒的 RNA 檢測及 mRNA 疫苗備受矚目。創源透過 miRNA 導入生殖醫學並跨入 RNA 領域，未來更將投入癌症市場。