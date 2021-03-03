〈生殖醫學〉創源生技攜手新光醫院推檢測技術 逆轉9次流產命運

訊聯 (1784-TW) 子公司創源生技 (4160-TW) 與新光醫院今 (3) 日共同發表原創生殖醫療技術，運用微核醣核酸 (miRNA) 生物標記，開發出子宮內膜容受性檢測產品，其中，有已流產 9 次的女性，透過該檢測技術順利懷胎。

據國健署統計，台灣不孕症發生率為 15%，相當於每 7 對夫妻就有一對不孕，且在反覆性著床失敗的不孕案例中，有近 3 分之 1 婦女會有著床窗期偏移問題，若在子宮內膜尚未達到完全成熟情況下，也可能增加後續自然流產機率。

由於 microRNA 優勢在於分子小、不容易斷裂，較不會受到外在因素影響而被破壞，穩定度高，尤其女性若有子宮過薄導致不易懷孕，microRNA 能在子宮內膜傷害最低情況下，用最少的檢體量，找出女性最適當的胚胎植入時間點，提高成功著床的機率。

創源生技執行長蔡政憲指出，利用 microRNA 技術可讓不孕症婦女懷胎，其中，有婦女過去 5 年反覆流產 9 次，花費金額高達百萬元，不過後續透過 microRNA 技術，找出不孕問題點後，調整胚胎著床時間，順利懷胎。

新光醫院院長侯茂盛表示，台灣平均婦女生育年齡為 32 歲，高齡產婦佔比超過 3 成，加上不孕症發生率高達 15%，因此去年新生兒出生數跌破 17 萬，續創歷史新低，少子化問題刻不容緩。