台睿延攬新董座 旗下新藥將申請藥證、啟動國際授權

台睿 (6580-TE) 新任董事長林羣指出，旗下新藥將有所斬獲，包括抗癌藥已在台美進行二期臨床，最快 2022 年啟動國際授權、敗血病新藥則在三期臨床，有望年底解盲後申請藥證。

林羣曾任摩根大通證券總經理、荷銀投資管理投資長、麥格理資本大中國區總裁、麥肯錫資深顧問、光寶集團總財務長、藍天群光集團策略長等。2016 年轉戰生技業加入艾威群集團，擔任集團旗下學名藥廠美時 (1795-TW) 董事長，帶領美時營運虧轉盈，且營收衝破百億元規模。

林羣卸下美時董座後，轉往新藥界發展，擔任台睿董事長，他指出，台睿共有 7 項產品，其中 3 項進度較快，並分別規劃申請國際藥證與國際授權。

台睿開發中的口服抗癌新藥 CVM-1118，具有獨特抑制癌細胞類管道形成的作用，可有效殺癌細胞並抑制惡性腫瘤移轉，該新藥已獲得台美核准執行兩項二期臨床試驗，預計收 36 名病患，目前已收超過 10 位，預計年底前完成試驗後，同步啟動國際授權。

林羣表示，治療敗血病新藥則已進入三期臨床，收案進度超過 8 成，最快今年完成收案並解盲、申請藥證，國際授權也會一併啟動；硒缺乏症新藥 Zelnite 使用對象多為需要靜脈營養注射的病人與重症病人，藉此滿足病人抗氧化，提升免疫力所需，將遞件申請美國、中國藥證。