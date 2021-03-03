台積電回神 台股大漲264點收16211點全場最高 攻克5日線

美股周二全面收黑，台股今 (3) 日早盤也陷盤整，傳產族群扮演撐盤要角，不過，多頭盤中發動攻勢，電子權值股普遍回神，台積電強勢翻紅，帶動加權指數漲勢逐漸放大，終場上漲 264.85 點或 1.66%，收全日最高 16211.73 點，站穩萬六並收復 5 日線，但成交值僅 3022.29 億元。

台積電 ADR 周二下跌 2.4%，但台股現貨在買盤進場支撐下，盤中翻紅，終場收在 622 元，漲幅 2.13%，台積電市值回升至 16.12 兆元；聯電 ADR 暴跌逾 6%，今日股價同步重挫，一度回測 50 元關卡，尾盤跌勢收斂，收 51.9 元，相對弱勢。

觀察其他權值股，聯發科、鴻海、大立光都獲得資金進駐，上漲約 2-3%；受國際油價回升激勵，塑化報價水漲船高，台塑今日勁揚近 3%，南亞、台化均漲逾 1%；國內 2 月新車掛牌數年減 0.6%，仍優於預期，市場持續看好龍頭廠和泰車今年營運，激勵股價大漲逾 3%；此外，中鋼、國巨、日月光投控、富邦金、統一超等，漲勢也不俗。

市場傳聞指出，蘋果本月可望推出 iPad、iPad mini 與 Air Tags 三大新品，將搭載 Mini LED 面板，LED 族群今日人氣高漲，其中，由晶電、隆達合組的富采投控盤中漲逾 5%，逼近 90 元關卡；鼎元也創下波段新高；佰鴻、光鼎、億光、榮創、艾笛森等漲勢強勁。

隨著晶圓代工廠持續擴充產能，上銀、大銀將大啖半導體產業成長商機，大銀微系統股價連日修正後，今日直奔漲停，來到 167.5 元，上銀也漲逾 4%。此外，傳動元件廠全球傳動受惠中國自動化設備、5G 基地台等需求挹注，後續可望出現爆發性成長動能，今日股價同步漲近 4%。