【日盛投顧】突破5日線，短線轉強

◆盤勢分析

1. 雖美股週二下跌，但週三盤前美股期貨上漲，台指期也漲，週三台股以上漲 45.44 點的 15992.32 點開出，拉高到 16039.16 點後，在 IC 設計、半導體等類股走跌下指數震盪走低翻黑，一度跌破 20 日線，所幸 20 日線之下低接買盤進場，守住 20 日線，隨後傳出首批 AZ 疫苗運抵台灣，激勵指數走高，終場加權指數以上漲 264.85 點的 16,211.73 點作收，漲幅 1.66%，成交量 3,045.51 億元。三大法人合計買超 205.07 億元：外資買超 141.07 億元、投信買超 3.7 億元、自營商買超 60.3 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，反彈仍需持續量增才有利指數上漲挑戰前高。

(2)、均線：突破 5 日線，短線轉強，將挑戰 10 日線，並回補 2/26 在 16190~16322 點的空方缺口。

(3)、技術指標：日 KD 在 2/26 出現死亡交叉，週三 K、D 開口縮小，留意黃金交叉何時出現。

3. 櫃買指數：開高震盪，收在 194.1 點，漲 0.70%，將挑戰 5 日線與 10 日線壓力。

4. 觀盤重點：週三台股回測 20 日線有撐，反彈突破 5 日線轉強，將挑戰 10 日線，並回補 2/26 在 16190~16322 點的缺口。

結構玻陶、造紙、航運、橡膠股等走強

1. 玻陶：受印尼廠復工，今年營運重返成長軌道激勵，1809 中釉跳空漲停; 而營運逐步改善法人逢低買超的 1802 台玻週三也大漲 5.73%。

2. 造紙：受惠過年期間廠商拉貨，以及工紙利差擴大，由 1 月營收、獲利表現亮眼的 1909 榮成上漲 5.24% 領漲，包括 1907 永豐餘、1904 正隆等均有 2.0% 以上的漲幅。

3. 航運：在港口持續壅塞，貨櫃短缺和運輸能力供應吃緊，今年上半年貨櫃航運景氣仍暢旺，加上隨疫情趨緩，外國人入台禁令 3 月開始鬆綁下，週三包括 2603 長榮、2615 萬海、2610 華航、2606 裕民、2607 榮運、2637 慧洋 - KY、2605 新興等均有 2.3% 以上的漲幅。

4. 操作建議：週三開高震盪，突破 5 日線，短線轉強，將挑戰 10 日線，並持續回補 2/26 在 16190～16322 點的空方缺口，另外留意 KD 黃金交叉買訊是否出現。短線則可留意玻陶、造紙、航運、橡膠、IC 設計、半導體等類股的後市。